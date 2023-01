Elly Schlein a Mestre: "Autonomia, proposta Calderoli da rigettare in toto"

«Il pdl di Calderoli è una forzatura, a partire dal fatto che ha scavalcato i luoghi del confronto con le Regioni e i territori». Lo ha detto a Mestre Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico, in occasione del suo tour elettorale in giro per il Veneto (video Pòrcile)

08:24