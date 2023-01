Dall’aeroporto di Venezia a Chioggia in drone: Save guarda alla nuova mobilità sostenibile

Dall’aeroporto di Venezia a Chioggia in drone. Non è una scena di un film futuristico, ma il progetto di Save presentato giovedì 26 gennaio al Business Center del Marco Polo.

«Un orgoglio», commenta il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, spiegando poi come il vertiporto andrà a colmare la carenza di infrastrutture che caratterizza Chioggia. Da un lato, infatti, il collegamento ferroviario permette la connessione solo con Rovigo. Dall’altro, la Romea è nota per il sangue versato nei tanti incidenti.

«Il vertiporto permetterà la mobilità non solo di turisti e residenti, ma anche delle merci», continua il sindaco, «Questo significa togliere il traffico dalle strade e diminuire quindi la probabilità di tragedie sulla strada».

Con i droni da Venezia a Chioggia: "Così andremo a ridurre il gap di infrastrutture del nostro territorio"

Quello di Chioggia sarà il primo vertiporto in Veneto e farà da apripista alle iniziative che il Sistema portuale del Nord Est ha elaborato in linea con il Piano Strategico Nazionale “Advanced Air Mobility” pubblicato da Enac. Sul luogo in cui sorgerà, però, non si sa ancora nulla poiché è iniziato da poco uno studio di fattibilità per rilevare la zona migliore.

Anche l’assessora regionale alle infrastrutture Elisa De Berti esprime la propria soddisfazione per il progetto, sottolineando come permetta una mobilità totalmente sostenibile.

Il progetto probabilmente vedrà la luce entro i prossimi tre anni, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina.

I droni avranno varie configurazioni, da quelli monopasseggero a quelli che permetteranno il trasporto di quattro o sei persone. Per quanto riguarda i prezzi, Carlo Tursi, amministratore delegato di Urban V, non si sbilancia: «Troppo presto parlarne, saranno comunque prezzi competitivi anche rispetto alle alternative acquee».

Nel progetto non c’è solo Chioggia, ma anche Venezia: l’idea è quella di usare la via aerea anche per favorire i collegamenti tra il centro storico e le isole ma, ancora una volta, è prematuro parlare di progetti concreti.