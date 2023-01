Pronti per il Carnevale di Venezia 2023. Ecco il programma

Il palcoscenico navigante che sfilerà in Canal Grande tra musica e giochi di luce per aprire la festa, il corteo acqueo delle remiere che farà il percorso inverso, un migliaio di performance nei campi e nelle piazze con duecento artisti, i balli del palazzi, le serate di acqua e fuoco in Arsenale, il concorso della maschera più bella, il Teatrino in Piazza San Marco e il suo gemello in Piazza Ferretto, i racconti di (quasi) mezzanotte, e ancora le sfilate dei carri allegorici nelle isole e in terraferma, i concerti e gli spettacoli nei musei che prolungheranno l'orario di apertura.

Carnevale di Venezia, presentata l'edizione 2023: il video promozionale

Ritorna il Carnevale di Venezia, promosso dal Comune e organizzato da Vela, interamente in presenza, dal 4 al 21 febbraio, senza il volo dell'Angelo né quello dell'Aquila (un po' per evitare eccessivi assembramenti e un po' perché Piazza San Marco è parzialmente occupata dai cantieri), con la regia di Massimo Checchetto che l'ha intitolato "Take your Time for the Original Signs".

Dai segni zodiacali ai simboli della terra, la novità di questa edizione è la Opening Parade del 4 febbraio, con partenza dalla Ferrovia e arrivo in Bacino San Marco. Una grande performance sull'acqua, visibile a tutti, che illuminerà il Canal Grande e darà l'avvio al Carnevale. Tra gli eventi di maggior richiamo la Festa sull'acqua in Arsenale (dal 10 al 12 e dal 16 al 21) con trenta artisti e musica live.

«Il Carnevale di Venezia per me è il più bello del mondo in una città straordinaria e che vogliamo far vivere in tutti i luoghi. A Carnevale ci si rivolge ai bambini perché è principalmente la loro festa. Ma quella di quest’anno sarà una festa anche per gli adulti, coinvolgente» ha detto il sindaco Luigi Brugnaro presentando la kermesse «L’idea di distribuire nel tempo e nello spazio i vari eventi ci consentirà di arrivare a tutti i cittadini del centro storico, terraferma e isole. Noi vogliamo che sia un Carnevale diffuso e rispettoso della città e che soprattutto faccia divertire le persone che partecipano».

Il programma d’apertura

Il week end di apertura prevede due grandi appuntamenti sul Canal Grande: l’Opening Parade “Original Dreamers”, sabato 4 alle ore 20, e il Corteo di imbarcazioni a remi che accompagnerà la pittoresca “Pantegana”, domenica 5 alle ore 11.

L’Original Dreamers metterà in scena tutti i simboli della tradizione del Carnevale di Venezia grazie alla presenza di artisti, colori, giochi di luce e musica per dare vita a un percorso acqueo di grande suggestione che si snoderà dallo spazio acqueo antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia al Bacino San Marco e che sarà allietato dalla presenza di Alice Bars, vincitrice del concorso delle Marie nel 2022.

Domenica 5, invece, in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, un centinaio di imbarcazioni a remi invaderanno il Canal Grande riempendolo di colori, addobbi e maschere: il corteo acqueo partirà da Punta della Dogana per arrivare a Rialto, capitanato da una caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, uno dei simboli del carnevale popolare veneziano, pronta a scoppiare davanti al ponte di Rialto in uno sfavillio di coriandoli e stelle filanti dando così un simbolico “via” ai festeggiamenti del Carnevale 2023.

Tra il 4 e il 5 febbraio prenderà il via anche il Venice Carnival Street Show, una serie di spettacoli diffusi nei principali campi di Venezia e nelle piazze di Mestre dove a trionfare sarà l’arte di strada con le esibizioni di attori, equilibristi, maghi, musicisti, illusionisti.

Le esibizioni del Carnival Street Show si ripeteranno, poi, sabato 11 e domenica 12 febbraio e nei giorni della settimana “grassa” che va da giovedì 16 a martedì 21 febbraio.

Il programma completo lo trovate qui

Le sfilate per acqua e per terra

“Take your Time for the Original Signs” vedrà, poi, il ritorno delle sfilate dei grandi carri allegorici nella miglior tradizione carnevalesca. Gli appuntamenti sono in programma al Lido, Pellestrina, Burano, Marghera, Campalto Zelarino e, novità del 2023, anche in centro a Mestre.

Il calendario delle sfilate dei carri prevede il via domenica 29 gennaio con un prologo a Dese, quindi proseguirà giovedì 16 febbraio a Pellestrina; seguiranno venerdì 17 le sfilate al Lido, sabato 18 a Marghera e Burano, domenica 19 febbraio a Campalto e Burano, lunedì 20 a Mestre, martedì 21 a Zelarino e nuovamente a Burano. Non mancheranno anche per questa edizione 2023 gli spettacoli alle tese dell’Arsenale