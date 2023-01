Rapina fuori dalla discoteca a Jesolo, Arrestato a Conegliano

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare da parte della Procura della Repubblica di Venezia con l'accusa di rapina in concorso.

L'indagato, in particolare, era ricercato per aver aggredito, assieme ad altre due persone, un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca di Jesolo lo scorso luglio per sottrarre loro portafogli, telefoni cellulari ed altri oggetti.

Nella circostanza alcune delle vittime avevano dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso per le lesioni riportate.

La persona arrestata, senza fissa dimora, stato arrestato in una struttura ricettiva della zona di Conegliano.