La sfida tra architetti a Mestre, progetti a confronto

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia presenta il primo appuntamento della rassegna “The Rumble in the Jungle – Architetture sul ring” che si terrà giovedì 26 gennaio alle ore 18 presso la sala M9 LAB all'interno di M9 - Museo del ‘900 di Venezia-Mestre. Il titolo evocativo, scelto per il ciclo di incontri che si susseguiranno nell’arco di tutto l’anno, ricorda l’epico combattimento di boxe del 1974 tra Muhammad Ali (al secolo Cassius Clay) e George Foreman, ed è il pretesto per mettere a confronto, in maniera costruttiva, progetti, dinamiche, esperienze e criticità. Occasioni aperte ai professionisti ma anche ai cittadini per comprendere i nuovi linguaggi e le nuove prospettive per l’architettura moderna.

I primi a salire sul ring saranno quattro studi di area veneta: Brunello Cumerlato (TV) contro Zuanier Associati (VE), mentre per il secondo round sarà la volta di Facchinelli Daboit Saviane (BL) contro Didonè Comacchio Architects (VI); Architetture per l’Istruzione è il tema di sfida, grazie al quale gli studi metteranno a confronto progetti realizzati, in fase di realizzazione e non che riguardano l’importante tema dell’edilizia scolastica. Nell'agone di M9 LAB si sfideranno dunque il Polo Scolastico, DolníMěcholupy, Repubblica Ceca, progetto dello studio Brunello e Cumerlato, con la Scuola dell’Infanzia di Cimadolmo (TV) dello studio Zuainier Associati e, a seguire, la Scuola Secondaria di Primo Grado, Alpago (BL) dello studio Facchinelli Daboit Saviane con la Scuola Secondaria di Primo Grado di Zibido San Giacomo (MI) dello studio Didonè Comacchio Architects.

Gli sfidanti potranno esporre i loro progetti entro un tempo stabilito. Al termine della presentazione, l'arbitro-moderatore - l'architetto Pierluigi Vettorello - darà il via a una serie di domande più strutturate e, a seguire, a un botta e risposta al quale anche il pubblico sarà invitato partecipare.

La Call for Projects, l’invito a partecipare con i propri progetti, è terminata lo scorso novembre, con 54 architetture in gara,ed è stata suddivisa in 5 categorie corrispondenti agli altrettanti macro temi individuati: Architetture per l’Istruzione, Architetture per il Lavoro, Architetture per il Culto, Architetture per l’Abitare e Architetture per la Città.

Programma Completo:

(tutti gli eventi si svolgeranno presso M9 LAB, M9 - Museo del '900, Venezia-Mestre, a partire dalle 18.00)

26 GENNAIO

The Rumble in the Jungle_Architetture per l’istruzione

Primo round:

BRUNELLO CUMERLATO (TV) VS ZUANIER ASSOCIATI (VE)

Polo Scolastico, DolníMecholupy, Repubblica Ceca VS Scuola dell’Infanzia, Cimadolmo (TV)

Secondo round:

FACCHINELLI DABOIT SAVIANE (BL) VS DIDONÈ COMACCHIO ARCHITECTS (VI)

Scuola Secondaria di Primo Grado, Alpago (BL) VS Scuola Secondaria di Primo Grado, Zibido San Giacomo (MI)

23 MARZO

The Rumble in the Jungle_Architetture per il lavoro



Primo round:

MONOVOLUME (BZ) VS GRUPPO FON ARCHITETTI (VE)

Durst Group Headquarters, Bressanone (BZ) VS Magazzino Ex Tubisti Fincantieri Venezia - Porto Marghera (VE)



Secondo round:

PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI (PD) VS TRAVERSO VIGHY ARCHITETTI (VI)

Eraldo Hub, Ceggia (VE) VS Salvagnini Campus, Sarego (VI)

25 MAGGIO

TheRumble in the Jungle_Architetture per il culto + Architetture per l'Abitare



Primo round:

DE BORTOLI (TV) VS MESSNER ARCHITECTS (TN) VS NEXUS! ASSOCIATI (TN)

Una cappella per l'Ospedale Anaolite, Mungbere, Congo VS San Giuseppe nel Bosco, Stella, Renon (BZ) VS Nuova Chiesa e Locali di Ministero Pastorale S. Pietro da Verona, Balconi di Pescantina (VR)

Secondo round:

CAPRIOGLIO ARCHITECTS (VE) VS DE MARTIN (BZ)

Casa P+E+3, Cittadella (PD) VS Villa sul lago, Erba (CO)

20 LUGLIO

TheRumble in the Jungle_Architetture per l'Abitare

Primo round:

DIDONÈ COMACCHIO (VI) VS MACH ARCHITETTI (PN)

House NF, Bassano del Grappa (VI) VS Restauro di edificio rurale, Corno di Rosazzo (UD)



Secondo round:

TRAVERSO VIGHY (VI) VS BRUNELLO CUMERLATO (TV)

Corte Bertesina (VI) VS 35 alloggi IPES, Bolzano

21 SETTEMBRE

TheRumble in the Jungle_Architetture per la Città



Primo round:

PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI (PD) VS APML STUDIO (VE)

Riqualificazione di Palazzi e Gallerie, Milano VS Allestimento di 3 sale espositive per Homo Faber 2022, Venezia

Secondo round:

MESSNER ARCHITECTS (TN) VS ENRICO DUSI STUDIO (VE)

Knottnkino, Verano (BZ) VS A Dome, Logroño, Spagna

Info e iscrizioni: https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi/