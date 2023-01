Alice Campello, i sorrisi dopo la grande paura del post parto: «Grazie a chi dona il sangue, anch’io lo farò»

Ora che la grande paura è passata e il ricovero in Terapia intensiva è solo un ricordo, Alice Campello, influencer e modella di Mestre, ha dedicato una story su Instagram ai propri follower per ringraziare tutti dell’affetto e della vicinanza ricevuti da quando, il 9 gennaio, è diventata mamma di Bella. Dopo il parto in una clinica spagnola, tuttavia, Alice ha avuto seri problemi.

Un allarme per le condizioni di salute della neo mamma, al quarto parto, dato dal marito Alvaro Morata, calciatore dell’Atletico Madrid, attraverso Instagram.

L’influencer Alice Campello mamma per la quarta volta finisce in terapia intensiva dopo il parto 10 Gennaio 2023

A quasi due settimane dal parto, con la famiglia mestrino-spagnola ormai riunita a casa, Alice in netta ripresa e i tre fratellini innamorati di Bella, l’influencer ha parlato ai follower, affidando loro un messaggio importante sulla donazione del sangue.

Alice Campello nella story su Instagram

"Sto meglio anche se sono ancora molto sensibile, è normale nel post parto. Mi sto riprendendo anche fisicamente un po’ alla volta, sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre. Ci tenevo tantissimo a dire grazie alle persone che hanno donato sangue e che mi hanno permesso di essere qua e fare questo video”, ha detto Alice nella story, “Non mi sono mai resa conto dell’importanza di donare il sangue fino a quando ho partorito e mi è successo quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e poi quando ti succedono ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti”.

Poi la promessa e l’appello ai follower: “La prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare il sangue e vi prego di farlo anche voi perché non sapete quanto importante è. A me tantissime persone che non conosco mi hanno salvato la vita”.