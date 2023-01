Incidente a un convoglio. Treni in forte ritardo sulla Milano-Padova-Venezia

Un incidente ha mandato in tilt, nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio, il nodo ferroviario di Milano. E le ripercussioni si stanno avvertendo anche nel Nordest, sulla direttrice Milano-Padova-Venezia, per i tanti viaggiatori dell’Alta Velocità che come ogni venerdì si spostano sull’asse tra Lombardia e Veneto, di ritorno da una settimana di lavoro.

I disagi maggiori per i viaggiatori del Frecciarossa 9741 Milano-Padova-Venezia che, previsto in partenza alle 15.45 dal capoluogo lombardo, è stato cancellato.

I viaggiatori sono stati dirottati dall’assistenza di Trenitalia su Milano Lambrate, dove hanno potuto proseguire su un altro Frecciarossa.

A chiarire quanto sta avvenendo è la stessa Trenitalia in una nota. Si parla di danni alla linea elettrica causati da un treno in manovra di Trenord, la società privata che gestisce il servizio in Lombardia per conto della Regione.

«La circolazione», spiegano da Trenitalia, «è fortemente rallentata nel nodo di Milano per effetto di un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, che ha superato indebitamente un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. Ciò ha reso indisponibili alcuni itinerari di arrivo e partenza da Milano Centrale».

Per i treni ad alta velocità e non della direttrice Torino-Padova-Venezia è stata istituita la fermata sostitutiva nelle stazioni di Milano Certosa e Milano Lambrate, non potendo i convogli raggiungere la stazione di Milano Centrale.

I tecnici di RFI sono al lavoro, «ma», avvisano da Trenitalia, «la circolazione resterà perturbata per le prossime ore».