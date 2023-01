A Venezia l’ultimo saluto a Giulia Ramelli, fissata la data del funerale

Si terranno venerdì 20 gennaio a Venezia, alle 11, nella chiesa di San Giovanni e Paolo, i funerali di Giulia Ramelli, la 34enne maestra di sci di Cortina deceduta mercoledì pomeriggio scorso travolta da una valanga mentre con l’amico, Piero Paccagnella, anche lui esperto sci alpinista come lei, saliva con le pelli di foca tra la Gusela e il Nuvolau, uno dei panorami più belli delle Dolomiti.

L’ultimo saluto si terrà nella chiesa di San Giovanni e Paolo, dove si riuniranno amici, parenti e le tante persone che con la maestra di sci che si divideva tra Venezia e Cortina, hanno condiviso un pezzo di vita e di strada. La data è stata fissata, terminate e chiuse le pratiche legate all’incidente, l’inchiesta archiviata sotto alla voce “disgrazia”.

Tantissime le dimostrazioni di affetto e solidarietà nei confronti della famiglia, straziata dal dolore: la madre, Michela, il papà Lucio, la sorella.

Quando non era in montagna, a insegnare ai bambini a sciare, ad allenarsi giù per le piste, a testare materiali tecnici per i professionisti e le riviste specialistiche Giulia Ramelli lavorava nella darsena di famiglia, dove teneva la contabilità