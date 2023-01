Chioggia e il mare, domenica 22 uno speciale sulla tv croata

Andrà in onda domenica 22 gennaio lo speciale su Chioggia realizzato dalla tv HRT, emittente nazionale croata, che ha scelto la nostra città come protagonista della prossima puntata del programma More (Mare). Si tratta di uno dei programmi più amati dal pubblico croato, un format della tv di stato (l’equivalente della nostra RAI, per intenderci) che esiste da 40 anni e che vuole raccontare le storie delle località di mare, con le loro peculiarità e le loro bellezze.

Il sindaco Mauro Armelao in corso del Popolo a Chioggia

La troupe, in città nei giorni scorsi proprio per raccogliere il materiale video per realizzare lo speciale, ha intervistato Daniele Tiozzo Brasiola, vicesindaco, e Mauro Armelao, sindaco di Chioggia.

«Ringrazio la tv croata» ha detto il sindaco di Chioggia «per aver pensato alla nostra città. Si conferma così il legame con la Croazia, già forte anche grazie all’amicizia con Parenzo. E’ bello che anche dall’altra parte dell’Adriatico si evidenzino le bellezze di Chioggia. Pensate a che valore ha per noi il mare! Bisogna amarlo e rispettarlo, e questo è un messaggio che dobbiamo lanciare a tutti».

La giornalista della tv croata con il vicesindaco Daniele Tiozzo Brasiola

«Il programma More» ha sottolineato Kornelija Benazić, la giornalista che si è occupata della realizzazione «va in onda tutte le domeniche alle 13.25 e piace moltissimo al nostro pubblico. Noi ci occupiamo di raccontare di volta in volta le tematiche legate al mare e alle cittadine che sorgono sulle coste. Proprio quello che abbiamo fatto anche a Chioggia, incontrando una città bellissima dal punto di vista storico-culturale e allo stesso tempo molto viva, con persone amichevoli. Sono rimasta impressionata dalla vostra diga, con le reti a forma di bilancia a testimonianza dell’operosità dei pescatori e poi dalla convivenza dei cittadini di Chioggia con tanta bellezza e cultura».



La troupe, arrivata da Pola, è rimasta a Chioggia per un giorno interno, realizzando riprese video tra il mercato del pesce, la diga, la Torre dell’Orologio e il centro storico. Un altro bel volano per il turismo in città.