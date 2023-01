Riccardo e Alvise, i due gondolieri che hanno salvato un turista in Canal Grande

Si chiamano Riccardo Caenazzo e Alvise Nardin i due gondolieri che domenica si sono trasformati in eroi salvando il turista che si è lanciato nel Canal Grande - più precisamente all’altezza di Ca’ Foscari - da un vaporetto diretto a Rialto.

Erano le 13 quando l’attenzione dei gondolieri della stazio di San Tomà è stata attirata dai segnali sonori lanciati dal vaporetto. Caenazzo e Nardin avevano appena terminato una corsa e non hanno pensato due volte a salire a bordo del barchino di Caenazzo alla volta del turista in acqua.

“È stato un gesto istintivo” racconta Nardin. Una volta avvicinati ai due vaporetti fermi in mezzo al canale, si sono subito resi conto dei diversi salvagenti in acqua e hanno capito che di trovarsi davanti ad una tragedia.

Il salvataggio (foto @martizanazzi)

“Mi è dispiaciuto vedere che le persone a bordo avevano già i cellulari in mano per filmare la scena, non è un comportamento rispettoso e tantomeno delicato” continua il gondoliere.

L’uomo in acqua - un turista tra i 25 e i 30 anni - non sembrava voler essere salvato. Nonostante l’acqua lo stesse inghiottendo, continuava a ripetere di non toccarlo. “Diceva solo don’t touch me, ed era visibilmente in stato confusionale” continua nel suo racconto Nardin.

Eppure, le parole dei due gondolieri sono bastate per lasciare che il giovane afferrasse la mano di Caenazzo. “Ormai era violaceo, quando ha stretto la presa l’abbiamo caricato di peso sulla barca”. Una volta in salvo, il turista è stato portato alla stazio di San Tomà dove ha atteso l’arrivo dei soccorritori.