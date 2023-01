Venezia-Armenia, dal 12 gennaio volo diretto di Wizz Air

Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia, ha inaugurato giovedì 12 gennaio il suo primo volo dall'aeroporto Marco Polo di Venezia all'aeroporto Zvartnots di Yerevan, in Armenia. La nuova rotta ultra-low-cost rafforza ulteriormente la presenza di Wizz Air nella sua base veneziana. La rotta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale, il giovedì e sabato. I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l'app WIZZ. Venezia è collegata, quindi, con l'elegante capitale dell'Armenia e sperimentare la bellezza e la storia della "Città Rosa". Viaggiando con Wizz Air, i passeggeri potranno usufruire delle tariffe incredibilmente basse della compagnia e di un'esperienza di volo completamente personalizzabile. Oltre a questo, Wizz Air offre ai viaggiatori un'elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: «Wizz Air continua a impegnarsi per offrire ai suoi passeggeri nuove rotte interessanti e opportunità di viaggio a basso costo per esplorare l'Europa e oltre. Siamo felicissimi della nostra partnership di successo con l'Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia, col Gruppo SAVE e l'Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, che ha portato al nuovo collegamento tra Italia e Armenia. Siamo entusiasti di questa nuova aggiunta al network di rotte dalla base di Venezia e non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri italiani e armeni a bordo della nostra giovane ed efficiente flotta, volando tra queste due città con incredibili attrazioni da visitare».

Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation Gruppo SAVE: «Nel 2023 Wizz Air rafforza la sua presenza nella base di Venezia, espandendo ulteriormente il portafoglio di offerta. Yerevan è la prima di una rosa di destinazioni di medio-lungo raggio che la compagnia andrà ad inaugurare la prossima primavera. Questo collegamento diretto è un’importante opportunità non solo per la comunità armena, presenza forte del nostro territorio che sta accogliendo con entusiasmo la notizia del volo, ma anche per i collegamenti legati al segmento business e lo sviluppo leisure».

Elisa De Berti, Vice Presidente Regione Veneto: «Il nuovo collegamento su Yerevan di Wizz Air consolida ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Venezia e le relazioni economiche e culturali tra Veneto e Armenia, a conferma come la rete infrastrutturale della nostra Regione costituisca un importante hub che collega il Nord Est al resto d’Europa. Cogliamo con entusiasmo questo nuovo volo che andrà ad arricchire lo storico rapporto di amicizia e di collaborazione tra la città lagunare e l’Armenia».

Sergey Avetisyan, General Manager di Zvartnots International Airport: «L'inaugurazione della nuova rotta Venezia-Yerevan è un’ottima notizia per i viaggiatori, poiché entrambe le destinazioni hanno qualcosa da offrire letteralmente per tutti. Crediamo che questi nuovi voli rafforzeranno le connessioni culturali ed economiche tra le due città. Non vediamo l’ora di vedere una maggiore diversità in termini di destinazioni. Ci congratuliamo con i nostri colleghi e auguriamo loro un volo sicuro».

Sisian Boghossian, Capo del Comitato per il Turismo del Ministero dell'Economia della Repubblica d'Armenia, ha aggiunto: «Siamo estremamente felici di avere una nuova rotta che collega Yerevan, in Armenia, a Venezia, in Italia, con Wizz Air. Questo nuovo volo diretto permetterà ai visitatori di raggiungere la destinazione desiderata in modo rapido, comodo e conveniente. L'Armenia è pronta ad accogliere un maggior numero di ospiti dall'Italia, in particolare da Venezia, per scoprire tutte le gemme nascoste che abbiamo da offrire. Siamo certi che questo nuovo volo invoglierà i visitatori a esplorare e scoprire l'Armenia, il Sentiero Nascosto».