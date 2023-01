Venezia 79 “trionfa” nella notte dei Golden Globes con Farrell e Blanchett

Steven Spielberg con il suo “The Fabelmans” vince l’ottantesima edizione dei Golden Globes. Suoi il miglior film drammatico e anche la migliore regia: un’opera molto intima ma anche una riflessione sul cinema e sull’atto del guardare che Spielberg maturava da tempo ma che solo adesso è riuscito a raccontare. Il film parla dei suoi genitori che oggi non ci sono più: ritirando i premi, il regista li ha immaginati fare festa tra le nuvole. “Gli spiriti dell’isola”, protagonista all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (Coppa Volpi maschile e miglior sceneggiatura) è l’altro grande vincitore della serata: miglior film brillante, attore (Colin Farrell) e sceneggiatura (lo stesso regista Martin McDonagh).

La serata

Sono stati i verdetti più importanti della serata, quelli che possono imprimere la direzione alla stagione dei premi che culminerà con gli Oscar il prossimo 12 marzo. E i Golden Globe sono tornati a recitare il ruolo che stavano smarrendo, inaugurando un nuovo corso nel segno della inclusività e dell’impegno.

Come prima a Cannes e poi a Venezia, Sean Penn ha introdotto il video-messaggio del presidente ucraino Zelensky che ha ricordato come la guerra non sia finita ma «sappiamo chi vincerà», ha dichiarato, «Le persone del mondo libero si sono unite al popolo ucraino per i diritti delle nuove generazioni, milioni di vite sono state perse nella prima guerra mondiale e poi nella seconda. Non arriverà la terza, l’Ucraina la fermerà».

Sul tappeto rosso (in realtà grigio) è tornata a sfilare Hollywood mentre sul palco del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, l’inclusività ha subito vestito i panni di Jerrod Carmichael, primo presentatore nero della cerimonia: «Sono qui perché sono nero. Potrei dire o fare qualunque cosa e non mi licenzierebbero. Non hanno avuto un nero nel mio ruolo per 79 anni e mandano via il primo?».

Il colore nero

Il black è il colore dei Golden Globe a partire dai premi alla carriera: allo showrunner Ryan Murphy e al comico Eddie Murphy che stempera il clima, dispensando tre consigli per i giovani artisti: «pagare le tasse, farvi gli affari vostri e tenere fuori il nome della moglie di Will Smith dalla vostra bocca», ironizzando sul famigerato schiaffo dell’ultima notte degli Oscar. Sul palco si celebra il trionfo della multiculturalità e delle radici lontane, dall’Asia all’Africa.

La migliore attrice in una commedia è Michelle Yeoh (malese di origini cinesi) mentre il miglior attore non protagonista è il vietnamita Ke Huy Quan (entrambi per “Everything Everywhere All at Once”): quest’ultimo ritrova proprio Spielberg per il quale recitò da bambino in “Indiana Jones e il tempio maledetto”.

Premiata anche l’attrice afroamericana Angela Basset, per il ruolo da non protagonista in “Black Panther – Wakan da Forever”. Tra gli interpreti drammatici, meritatissimi i Golden Globe ad Austin Butler, strepitoso “Elvis” nel film dedicato al Re del rock e alla divina Cate Blanchett, direttrice d’orchestra in “Tàr” di Todd Field, in un ruolo (già premiato con la Coppa Volpi a Venezia) che, nei giorni scorsi, non ha mancato di accendere una polemica: Marin Alsop, direttrice d'orchestra che ha molti punti in comune con il personaggio del film, sarebbe rimasta sconcertata dal ritratto della protagonista e da una storia giudicata offensiva e straziante.

A completare il palmares, il Golden Globe al miglior film straniero (“Argentina, 1985”, altra opera vista in anteprima a Venezia), quello alla miglior colonna sonora (“Babylon”, il film di Damien Chazelle sulla Hollywood degli Anni Venti con Margot Robbie e Brad Pitt), mentre miglior film di animazione e miglior canzone rispettivamente, “Pinocchio” di Guillermo Del Toro e l’indiano “RRR”, entrambi in streaming su Netflix. Tra le serie tv vincono “White Lotus: Sicilia” (l’unico pezzettino d’Italia della serata), “Abbott Elementary” e “House of the Dragon”.

Dalla Biennale

Cinque, quindi, i premi vinti ai Golden da film in concorso e in prima mondiale a Venezia 79 sugli otto visto al Lido e candidati. Biennale Venezia «si congratula con tutte le personalità e le produzioni vincitrici e nominate».

Con “Gli spiriti dell'isola” è il terzo anno che un film della Mostra di Venezia risulta il più premiato ai Golden Globes, dopo Il potere del cane (2022) di Jane Campion, e Nomadland (2021) di Chloe Zhao.