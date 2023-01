Supporto psicologico dell’Usl 4 per i familiari dei ragazzi morti nell’incidente di San Donà

Schianto mortale a San Donà: l’Usl 4 ha messo a disposizione dei familiari di Mariachiara e Alessandro Polato e degli amici che si trovavano nella stessa auto, un supporto psicologico.

«E’ un nostro dovere cercare di aiutare le persone a superare momenti particolarmente scioccanti come quello verificatosi domenica sera e come già fatto in altre occasioni analoghe» commenta il direttore generale dell’Usl 4, Mauro Filippi, rinnovando il proprio cordoglio alle famiglie dei giovani defunti. «Nella fase immediata dello choc emotivo si tratta di un servizio straordinario ma potrà continuare e proseguire nel tempo».

Anche il Centro di Salute Mentale dell’Usl 4 offrirà un aiuto psicologico: «Nel momento in cui si verifica l’emergenza, la tragedia, il tempo di elaborazione del lutto ha tempi variabili e personali» spiega il direttore del dipartimento di salute mentale dell’Usl 4, Anna Urbani «quando questa fase scemerà il nostro centro sarà a disposizione dei familiari e dei ragazzi che affiancavano i due scomparsi, sia direttamente che su richiesta del medico di famiglia. Questa struttura è a disposizione non solo per le situazioni patologiche ma anche per eventi della vita che, come in questo caso, portano con sé tantissima sofferenza mentale».

Nell’obitorio ospedaliero di San Donà fino alle 10 di giovedì è allestita la camera ardente di Alessandro Polato; nella stessa sala, da giovedì pomeriggio a venerdì pomeriggio verrà allestita la camera ardente di Mariachiara Guida, il cui funerale sarà venerdì alle 15 nel duomo di San Donà.