L’influencer Alice Campello mamma per la quarta volta finisce in terapia intensiva dopo il parto

L’influencer e modella di Mestre Alice Campello e il calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta. Lunedì 9 gennaio, come Alice stessa aveva annunciato sui social, era in programma la nascita di Bella in una clinica in Spagna.

Ma il silenzio social dei due famosissimi genitori, durato per tutta la giornata di lunedì e fino a martedì sera, aveva insospettito non poco. Alle 19 di martedì, ecco finalmente su Instagram la foto di Bella, pacifica che dorme indossando una tutina bianca e rosa.

Ma è il messaggio che accompagna la foto ad aver fatto sobbalzare i follower della coppia: Alice ha avuto delle complicazioni post parto, tanto da richiedere il ricovero in Terapia intensiva nella Clinica Universidad de Navarra, in Spagna, dove Bella ha visto la luce.

Alice Campello in una delle ultime foto con il pancione sul suo profilo Instagram

«Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi», si legge nel messaggio, «Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente».

Poi un pensiero ai followers che nelle ore di attesa si interrogavano sul silenzio da parte della coppia che ha condiviso passo dopo passo la gravidanza: «Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati».

Il post è diventato immediatamente virale, con centinaia di migliaia di “mi piace” in pochissimo tempo.

La quarta gravidanza di Alice, dopo i gemelli Leonardo e Alessandro di 4 anni e dopo Edoardo di 2, è stata anche stavolta molto social, a partire dall’annuncio a giugno con il messaggio “Baby 4 sta arrivando” e fino all’ultima storia di Alice su Instagram domenica sera, alla vigilia del parto.

La modella, sorridente nonostante la fatica degli ultimi giorni della gravidanza, aveva annunciato che entro poche ore avrebbe tenuto tra le braccia la sua piccola. Peraltro la data del parto era stata svelata dalla stessa Alice qualche giorno prima, sempre su Instagram.

Alice Campello e Alvaro Morata sono sposati dal giugno 2017: le nozze nella chiesa del Redentore a Venezia, la stessa dove lo scorso giugno sono stati battezzati i tre bambini. Ora l’arrivo di Bella ad allargare la famiglia.