A Venezia le riprese di Poirot con Kenneth Branagh. Ecco le immagini dal set

Un mercato sul sagrato dell’isola di San Giorgio con banchetti, ceste di paglia, bidoni del latte, ceste di ortaggi (finti), casse di bibite, fiaschi di vino. Il set di domenica 8 gennaio di “A Haunting in Venice” ha sfidato la pioggerellina sottile, il freddo, gli sbadigli post Epifania, installandosi davanti alla basilica palladiana tra la curiosità degli ultimi visitatori della mostra “Venini: Luce 1921 – 1985” alle Stanze del vetro che ieri ha chiuso i battenti. Il 9 gennaio ancora riprese.

Hercule Poirot

Il detective Hercule Poirot, interpretato dall’attore britannico Premio Oscar Kenneth Branagh, dovrà ficcare il suo celebre baffo arricciato in un altro caso di omicidio, avvenuto durante una seduta spiritica nella Venezia degli anni Cinquanta.

Dopo le prime riprese nelle settimane scorse a Londra, la troupe del film, tratto dal libro “Hallowe'en Party” di Agatha Christie, diretto dalla stesso Branagh e prodotto da prodotto da 20th Century Studios/Disney, è sbarcata in laguna con attori, costumi e barche di materiali per ricreare la Venezia del dopoguerra in cui il detective, che aspirava a starsene tranquillo in pensione, si ritrova di nuovo a indagare su delitto brutto brutto.

L’isola di San Giorgio

Dopo campo San Samuele, la Torre dell’Orologio e l’isola di San Giorgio, le riprese continueranno anche nei prossimi giorni con l’arrivo degli altri interpreti, tra i quali figurano Riccardo Scamarcio, e Jamie Dornan (già Mr. Grey in “Cinquanta sfumature di grigio”, l’attrice francese Camille Cottin e ancora Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly.

“A Haunting in Venice” prosegue la fortunata serie di film basati sui romanzi della scrittrice britannica, “Assassinio sull’Orient Express” del 2017 e “Assassinio sul Nilo” del 2022. Questa volta è in laguna che ci scappa il morto e Poirot, nel suo cappotto blu, dovrà indagare.

Le riprese

Le riprese andranno avanti fino al 13 gennaio tra la chiesa dei Miracoli, campo San Giacomo dell’Orio, il conservatorio Benedetto Marcello, il rio della Canonica, la Scala del Bovolo, Palazzo Malipiero. Previsti due giorni con centinaia di comparse.

Il film, la cui uscita nelle sale degli Stati Uniti è prevista per il prossimo 15 settembre, racconta l’ennesimo caso dell’investigatore che inizia all’interno di un palazzo spettrale dove, durante una seduta spiritica alla vigilia di Ognissanti, uno degli ospiti viene trovato morto.

Intanto Kenneth Branagh, tra un sospetto e un indizio, l’altra sera si è ritemprato con una cena a un tavolo dell’Harry’s Bar.

Ecco le prime immagini dal set