A Chioggia le riprese della seconda serie di «Odio il Natale»

«Odio il Natale» fa il bis. La serie di Netflix con Pilar Fogliati, girata a Chioggia lo scorso anno, avrà altri sei episodi, che andranno in onda a dicembre 2023, visto l’enorme successo dei primi sei.

La troupe è già pronta a tornare in città tra il 20 febbraio e il 12 marzo per girare il seguito tra calli e campielli di Chioggia. D’altro canto la serie norvegese «Natale con uno sconosciuto» di Per-Olav Sørensen, da cui trae spunto la commedia, prevedeva già 12 episodi e quindi sceneggiatura e soggetto sono già praticamente fatti. La produzione anche in questo caso è affidata a Lux Vide che sta già lavorando per le esterne a Chioggia i cui scorci nella prima serie hanno immediatamente conquistato il pubblico di Netflix.

Il ritorno di Poirot, Venezia diventa ancora set di riprese Vera Mantengoli 08 Gennaio 2023 Vera Mantengoli

La serie racconta la storia di una trentenne, Gianna (Pilar Fogliati), alla disperata ricerca di un fidanzato da portare alla cena di Natale in famiglia. Una ricerca che coinvolgerà per 24 giorni anche la sorella e le migliori amiche e che porterà Gianna a rivalutare la sua vita e a comprendere come la felicità sia ovunque. Per la prima serie le riprese si concentrarono su riva Vena, piazza Vigo e alcune calli del centro storico.

Ancora top secret le zone della seconda serie per la quale si sono invece già aperti i casting. La produzione ricerca comparse, figurazioni speciali e piccoli ruoli. La ricerca è affidata a Etherna casting che selezionerà i profili dal proprio database. Per le candidature sono richieste foto, anche in primo piano, curriculum e riferimenti. I volti più adatti saranno contattati per un provino.