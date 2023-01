Donna investita da un treno a Marghera: grave in ospedale

Una donna over 70 investita da un treno sulla linea Padova-Venezia, tra le stazioni di Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, all’altezza di Marghera. E’ successo attorno alle 18.10 di domenica 8 gennaio.

Stando ai primi accertamenti, la donna stava camminando lungo i binari quando è stata centrata dal convoglio di passaggio.

Sospesa la circolazione ferroviaria per l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti, oltre che per i soccorsi all’investito.

Il tabellone con i ritardi dei convogli

Attorno alle 19.30 la circolazione è ripresa. I treni Alta Velocità e Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.

Portata in Pronto soccorso all’Angelo, la donna ha una grave frattura ad una gamba e vari traumi, ma non è in pericolo di morte.