Morto Vialli: il ricordo di Ivano Bordon

Ivano Bordon, ex estremo difensore originario di Marghera, ha visto crescere il calciatore Gianluca Vialli, prima come compagno di squadra alla Sampdoria dall’84 e poi come preparatore dei portieri alla Juventus dove insieme hanno conquistato la Champions League nel ‘96. Un uomo educato, meticoloso e saggio, così lo ricorda Bordon, ma che sapeva stare al gioco come lo scherzo che Vialli fece al suo compagno di squadra facendogli credere di aver sbagliato camera in ritiro (videointervista Andrea Dossi)

06:23