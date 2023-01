Spaccata in hotel a Jesolo, due ladri subito liberi: è l’effetto della Riforma Cartabia

Per una serie di reati, senza denuncia l’accusa decade. I ladri era stati presi mentre rubavano nell’albergo chiuso per ferie. Il titolare che ha dato l’allarme ha spento il cellulare e non ha presentato denuncia

Roberta De Rossi