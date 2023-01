Saldi, quattro giorni no-stop all’Outlet di Noventa

Quattro giornate di shopping no-stop per dodici ore al giorno, con orario di apertura prolungato dalle 9 alle 21. Parcheggi extra in zona industriale. Ma la novità principale è l’incentivo alla mobilità sostenibile, con il nuovo servizio combinato treno più bus per raggiungere l'outlet.

Al McArthurGlen Noventa Designer Outlet è tutto pronto per l’assalto dei visitatori in occasione dei saldi invernali, che scattano il 5 gennaio. Fino a domenica 8 gennaio l’outlet osserverà tutti i giorni un orario di apertura prolungato dalle 9 alle 21. Lo stesso accadrà anche sabato 14 e domenica 15 gennaio.

Sono previsti una serie di servizi aggiuntivi. A iniziare dai parcheggi extra disponibili nella zona industriale di Noventa. Saranno collegati con l’outlet da una navetta gratuita, con servizio continuo dalle 8 alle 11. «È inoltre attiva da qualche giorno Designer Outlet Link, una partnership esclusiva tra il servizio regionale di Trenitalia e McArthurGlen», spiegano dalla direzione del centro commerciale, «Grazie a questo accordo, gli appassionati dello shopping potranno lasciare l’auto a casa e raggiungere comodamente il Noventa Designer Outlet attraverso un servizio combinato che permette di acquistare, in un'unica soluzione, il biglietto del treno regionale e quello del bus per raggiungere l’outlet. Il servizio combinato treno più bus rappresenta un’alternativa semplice e veloce, ma soprattutto sostenibile, ed è un passo importante nella riduzione del traffico privato e nel contrasto al cambiamento climatico».

Confermati anche i collegamenti bus da Venezia, con partenza dal Tronchetto (zona arrivo People Mover) alle 9.25 e 13.25 e rientro dall’outlet alle 16.05 e 19.35. Il bus ferma anche alla stazione di Mestre e all’aeroporto Marco Polo. E’ possibile acquistare i biglietti per questo servizio sia a bordo che online. All’interno dell’outlet, per tutti i bambini, sono stati potenziati gli orari di apertura dello spazio giochi Flora’s kids area, che sarà aperto anche il 5 e 6 gennaio, oltre che nel weekend come consuetudine.