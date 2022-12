Granchi blu. Il biologo Andrea Tomei ci spiega come pescarli e anche come cucinarli

Sempre più pescatori sul canale Revedoli, tra Eraclea e Cortellazzo, per pescare il granchio blu. Il biologo Andrea Tomei racconta com'è arrivato qui, come si è diffuso e come si può, e a suo avviso si deve, pescarlo per evitarne una pericolosa diffusione. Video intervista Giovanni Cagnassi

02:46