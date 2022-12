Nel Concerto di Capodanno la Fenice rende omaggio a Callas, Nurejev e Pietro Mascagni

Il maestro Daniel Harding è un veterano del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia. Lo ha già diretto nel 2011, nel 2015, nell’annus horribilis del 2021, in pieno lockdown, con il teatro a porte chiuse e senza pubblico. E ora spetta a lui l’onore di dirigere l’edizione numero 20, che domenica primo gennaio 2023 sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1, a partire dalle 12. 20. Già sold-out dai primi di novembre tutte e quattro le repliche previste per il concerto, dal 29 dicembre al primo gennaio.

GLI ANNIVERSARI

«Quest’anno il programma del concerto è particolarmente vario e incrocia tre anniversari», sottolinea il sovrintendente e direttore artistico del teatro Fortunato Ortombina, «Nel 2023 ricorrono i 160 anni dalla nascita di Pietro Mascagni, i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, che artisticamente è nata alla Fenice, e i 3 decenni dalla scomparsa di Rudolf Nureyev».

Maria Callas a Venezia

E così la scaletta del concerto proporrà, tra una serie di brani amatissimi del repertorio lirico firmati Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi, l’intermezzo dalla “Cavalleria rusticana”, accompagnato dalla coreografia del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo; un pezzo di bravura come “Casta diva” dalla Norma di Bellini, uno dei cavalli di battaglia della Callas; e il celebre Panorama dalla “Bella addormentata” di Cajkovskij, che nella diretta televisiva di Rai1 sarà punteggiato da un assolo di danza di Jacopo Tissi a Punta della Dogana, come omaggio a Nurejev.

IL PROGRAMMA

Daniel Harding guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice (preparato da Alfonso Caiani) assieme a due solisti d’eccezione al loro debutto sul palco del teatro veneziano: il soprano Federica Lombardi – tra le artiste più ricercate della giovane generazione, formatasi all’Accademia della Scala – e il tenore Freddie De Tommaso, talentuoso ventinovenne italo-britannico che nel 2018 ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Canto Viñas di Barcellona.

I solisti Federica Lombardi e Freddie De Tommaso

Il programma del concerto si comporrà di due parti: una prima, esclusivamente orchestrale, che non farà parte della diretta televisiva e che prevede l’esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 “L’italiana” di Felix Mendelssohn Bartholdy. La seconda parte, quella che il pubblico televisivo potrà godersi da casa, sarà dedicata come di consueto al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio più amato, che si concluderà con il brindisi «Libiam ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi.

I BILANCI

La conferenza stampa di presentazione del Concerto di Capodanno è un momento di bilanci. Sul fronte economico, la Fenice si conferma un teatro in ottima salute, una grande azienda che conta, in organico fisso, 315 dipendenti. Solo le quattro repliche del Concerto di Capodanno hanno garantito 670 mila euro di incassi con il teatro tutto esaurito. «Siamo anche diventati eredi di una signora romagnola che ha deciso di lasciare a cinque diverse Fondazioni lirico-sinfoniche, tra cui la Fenice, tutti i suoi averi», racconta il direttore generale Andrea Erri, «La signora ha lasciato scritto che il suo gesto era un atto di gratitudine nei nostri confronti, per averla accompagnata nei suoi ultimi anni, quando ormai non poteva più uscire di casa, anche attraverso le trasmissioni via streaming dei nostri programmi».

IN TIVU’

Il Concerto di Capodanno 2023 al Gran Teatro la Fenice di Venezia è stato programmato in quattro repliche per la tivù. Domenica primo gennaio la seconda parte del Concerto sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Fenice di Venezia su Rai1 alle ore 12.20 e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.45 dello stesso giorno. Il concerto in versione integrale sarà invece trasmesso su Rai-Radio3 la sera di Capodanno alle ore 22.30 e in tivù su Rai5 il 16 febbraio 2023 alle ore 21.15. L'evento è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e WDR. Main partner Intesa Sanpaolo.