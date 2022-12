Capodanno a Jesolo, vietati vetro e lattine, stop ai botti: multe da 200 euro

Due ordinanze per la sicurezza ai festeggiamenti di Capodanno a Jesolo. Jesolo in centro storico si prepara all'invasione di giovani che poi saranno in città anche per il mercatino di Natale al lido. Il sindaco Christofer De Zotti ha firmato ieri un provvedimento che vieta la detenzione, il consumo sul posto, la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine nei punti in cui si svolgono i principali eventi.

Il Capodanno 2023 in piazza Kennedy, il concerto di Elisa al Palazzo del Turismo e il Mercatino di Natale tra piazza Mazzini e Aurora.

L’ordinanza del sindaco richiama le circolari che il Ministero dell’Interno emanò nel 2017 in seguito ai tragici fatti di cronaca in piazza San Carlo a Torino, cui fece seguito anche un provvedimento della Prefettura di Venezia.

Il divieto nell’ordinanza sarà valido dalle 20 del 31 dicembre 2022 alle 6 dell’1 gennaio 2023 in piazza Kennedy, piazza Brescia, in piazza Mazzini, lungo via Silvio Trentin, in piazza Aurora e nelle vie vicine e collegate. Il consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine sarà consentito nei locali e nelle relative pertinenze, così come sarà possibile la vendita per asporto per uso domestico, ma i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 200 euro.

Una seconda ordinanza vieta lo sparo di mortaretti e simili, accensione di fuochi d’artificio e la rottura di oggetti in vetro. L'obiettivo finale è il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni. Il divieto, in questo caso, sarà valido dalle 20 del 31 dicembre 2022 alle 7 dell’1 gennaio 2023. La materia è regolamentata dall’articolo 703 del codice penale, che prevede per le violazioni un’ammenda di 103 euro e, se il fatto è commesso in un luogo affollato, la pena dell’arresto fino a un mese. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sempre una sanzione di 200 euro.

«Vogliamo che le manifestazioni in programma per Capodanno siano un momento di festa e allegria per tutti, ma perché ciò avvenga dobbiamo fissare dei limiti cercando di prevenire eccessi e violazioni», dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, «garantire la sicurezza e l’ordine pubblico significa promuovere il divertimento, quello vero e sano. Per questo chiedo ai tanti imprenditori di pubblici esercizi di Jesolo che sono impegnati su questo fronte, investendo anche tempo e denaro, di continuare a farlo perché noi siamo al loro fianco. A tutti coloro che sceglieranno Jesolo per festeggiare il nuovo anno, infine, chiedo di farlo con coscienza, rispettando prima di tutto se stessi, e di non bere alcolici se intendono guidare».