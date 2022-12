Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina ma non a Venezia, ecco perché

I viaggiatori provenienti dalla Cina saranno sottoposti a tampone antigenico obbligatorio. Lo ha deciso, attraverso una ordinanza, il ministro della Salute Orazio Schillaci dopo l’aumento di casi di Covid in quel Paese.

Una misura, quella decisa dal ministro, che però non riguarderà i viaggiatori cinesi in arrivo all’aeroporto Marco Polo di Tessera o in altri aeroporti del Veneto. Devono essere sottoposti al tampone antigenico obbligatorio, infatti, solamente i cittadini cinesi che fanno scalo diretto, dunque solamente coloro che atterrano a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

Save, società che gestisce il Marco Polo di Venezia, conferma che al momento non è interessata da questa procedura per limitare i contagi da Covid e la diffusione di eventuali nuove varianti. Allo scalo di Tessera, infatti, arrivano solo passeggeri cinesi che hanno già fatto scalo in altri hub.

«Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia», ha spiegato il ministro Schillaci, «La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana».

«Di fronte al problema dell’esplosione di una nuova ondata di Covid in Cina e degli arrivi di cittadini cinesi negli aeroporti italiani ed europei, non va abbassata la guardia», chiarisce il presidente della Regione Luca Zaia, «Bene ha fatto il Ministro Schillaci a disporre i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. Non dimentichiamoci come cominciò più di due anni fa».