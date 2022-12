Presepi, ruota panoramica e mercatini di Natale, tutti in coda a Jesolo

Assalto al lido, sono tornate le code a Jesolo per Natale e Santo Stefano. Code sulle strade, poi davanti alle principali attrazioni tra lido e Paese, file di gente in attesa per l'ingresso ai presepi. E, intanto, è iniziato il conto alla rovescia per il Capodanno, che si svolgerà per la prima volta in Paese, nella cornice di piazza Kennedy.

In questo fine settimana, circa 4 mila persone sono giunte a Jesolo che da qui all'Epifania potrà contare su 25 alberghi aperti, che potrebbero salire a 30 per San Silvestro. Quasi tutte le strutture ricettive stanno facendo il pieno. Per il Capodanno ha aperto i battenti anche il 5 stelle The J 44 che si aggiunge all'altro cinque stelle Falkensteiner che ha prolungato l'apertura invernale fino all'8 gennaio.

L'assalto ai mercatini

Dopo il leggero calo alla vigilia di Natale e il 25, sono tornati i visitatori a Sand Nativity, alle spalle di piazza Brescia, dove ha riaperto anche la ruota panoramica. In piazza I Maggio in Paese, al presepe di ghiaccio, tanti visitatori e infine in piazza Milano, con la novità del presepe di sassi di Sergio Dalla Mora in una zona che ha provato quest'anno a organizzare per la prima volta il villaggio di Natale con le giostre per i più piccoli. Hanno aperto anche i locali, tra cui il ristorante Maison Jolie dello chef Lorenzo Dal Cin che ha aperto per le feste e i fine settimana rilanciando la cucina a base di pesce.

Villaggio di Natale: con la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini, le 70 casette di legno tra piazza Mazzini e piazza Aurora, è sempre un'attrazione consolidata che quest'anno è tutta "in house" quindi organizzata dal Comune di Jesolo con gli sponsor. Molti dei gestori jesolani hanno aperto in questi giorni la loro casetta nel villaggio di Natale e tutti sono per il momento soddisfatti perchè chiunque venga a Jesolo in questi periodo dell'anno non rinuncia al “red carpet” del villaggio immerso in piena atmosfera nataliza.

«Siamo molto contenti», ha detto il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, «perchè le varie iniziative del Natale jesolano stanno riscuotendo successo e abbiamo sempre tanti visitatori in questi giorni di festa».

La passeggiata in spiaggia (Foto Vianello)

In spiaggia resiste il chiosco Veliero di Federico Marchesin, sempre aperto con iniziative anche per bambini e famiglie. Il bel tempo di questi ultimi giorni ha richiamato al lido tanti visitatori e ospiti da tutto il Triveneto e anche qualche straniero, in particolare dall'Austria, per la classica passeggiata sulla sabbia. Gli ospiti della località hanno riempito anche bar e ristoranti aperti per pranzi e cene di Natale. Diversi negozi di abbigliamento e anche oggettistica hanno investito in queste vacanze natalizie dopo la chiusura estiva decidendo all'ultimo momento di riaprire. I pendolari e qualche turista hanno fatto una piacevole passeggiata in spiaggia, valicando le dune di sabbia che proteggono l'arenile, grazi alla temperatura non più così bassa e finalmente senza pioggia. Se ci fosse stato il sole i numeri sarebbero aumentati ancora.

Per Capodanno in piazza Kennedy a Jesolo Paese, la festa di San Silvestro con Radio Bella&Monella e Piterpan avrà anche sul palco quali ospiti della nottata la banda dei "Tiromancino" confermata ieri dall'amministrazione comunale quale ospite dell'evento. In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, a partire dalle 22, sarà in vigore l' ordinanza che vieta bottiglie e recipienti di vetro per motivi di sicurezza, come avviene in piena estate al lido. Confermati i fuochi di artificio sulla riviera del Sile e il concerto di Elisa al palazzo del Turismo.