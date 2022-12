Venezia, la Biennale chiede la liberazione dell’attrice iraniana Taraneh Alidoosti

La Biennale di Venezia chiede la liberazione dell'attrice Taraneh Alidoosti e dei numerosi dissidenti imprigionati dall'oppressivo regime iraniano.

«Il recente, immotivato arresto dell'attrice Taraneh Alidoosti, l'amata interprete del film Oscar Il cliente di Asghar Farhadi - scrive la Biennale in una nota -, si aggiunge ora alle note repressioni violente e alle condanne a morte perpetrate in questi giorni dalle autorità in Iran per soffocare le pacifiche proteste pubbliche di tante giovani donne e uomini».

«La Biennale di Venezia, unendosi a un coro globale di istituzioni e personalità che chiedono lo stop immediato di ogni forma di repressione, la liberazione di Taraneh e quella di tutti i dissidenti immotivatamente arrestati - prosegue -, rinnova la sua ferma protesta contro un regime feroce e oppressivo, che soffoca nella violenza e nel sangue, e con mezzi sproporzionati rispetto a chi manifesta, le legittime richieste di libertà e diritti civili espresse da un popolo allo stremo, che combatte la propria simbolica battaglia a mani nude, semplicemente esprimendo il proprio dolore e la propria rabbia con pacifiche manifestazioni di piazza».