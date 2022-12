Outlet di Noventa, accordo con Trenitalia fare shopping lasciando l’auto a casa

Si è attivato oggi Designer Outlet Link, una partnership esclusiva tra il Regionale di Trenitalia e McArthurGlen leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione dei Designer Outlet, di cui fanno parte Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle.

Grazie a questo accordo, chi vuole fareo shopping potrà lasciare l’auto a casa e raggiungere uno dei centri McArthurGlen in Italia attraverso un servizio combinato che permette di acquistare, in un'unica soluzione, il biglietto del Regionale e quello del bus per raggiungere i Designer Outlet.

«La strategia del Regionale di Trenitalia - afferma Sabrina De Filippis, direttore della direzione business Regionale di Trenitalia - è quella di servire sempre più destinazioni, anche grazie a collegamenti intermodale treno+bus, di interesse per chi si sposta per turismo o svago in genere. In questo caso puntiamo allo shopping tourism, non solo degli italiani, che vive una crescita inarrestabile. Questi servizi comodi, efficienti e convenienti permetto veramente di fare una scelta green e lasciare l’auto a casa per godersi lo shopping in pieno relax, anche in questo periodo Natalizio».

«Abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità di questa partnership con Trenitalia, un progetto che sposa diversi obiettivi strategici del nostro Gruppo – commenta Donatella Doppio, Regional Director Italy di McArthurGlen Group – I Designer Outlet sono attori rilevanti nello scenario economico territoriale e favoriscono la crescita del turismo locale. Il servizio combinato offrirà una ulteriore leva di sviluppo in questa direzione».

Scegliere il Designer Outlet Link è possibile presso tutti i canali d’acquisto di Trenitalia ed è facilissimo: basta selezionare, nella ricerca, direttamente il nome dell’Outlet McArthurGlen preferito