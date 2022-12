Cadavere ripescato in barena a Chioggia, potrebbe essere una donna padovana

Potrebbe essere di una donna padovana morta suicida il cadavere ritrovato martedì pomeriggio verso le 16.30 in una zona paludosa in località Brondolo, alle porte di Chioggia. E’ esclusa quindi, dagli inquirenti, l’ipotesi – circolata in un primo momento - che possa essere Greta Spreafico, originaria di Erba (Como), la cantante scomparsa da sei mesi dalla provincia di Rovigo e della cui scomparsa si sta occupando da tempo anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Stando alle indagini, coordinate dalla procura di Venezia, il cadavere era in acqua da pochi giorni. Delle indagini per l’identificazione del corpo si sta occuoando la guardia di finanza di Chioggia. Passando al setaccio la denuncia delle persone scomparse da pochi giorni, gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di una donna padovana. Le verifiche sono ancora in corso.