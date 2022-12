Terza corsia A4, i sindaci a colloquio a Roma

E’ il giorno dell’incontro dei sindaci dell’A4 a Roma per la terza corsia. I primi cittadini avrebbero dovuto incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che però è ancora positivo al Covid.

Gianluca Falcomer, presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale: "In A4 basta cantieri entro un anno e mezzo"

L’incontro avrà come interlocutore Emilia Mazzucca, Consigliere per gli Affari interni e per i rapporti con le Autonomie, chiamata ad ascoltare le richieste dei sindaci che invocano con forza che si accelerino i tempi per la realizzazione della terza corsia sull’autostrada A4.

Sindaci dell'A4 a Roma per la terza corsia, De Zotti (Jesolo): "Stragi quotidiane, non possiamo più aspettare"

«Un’opera strategica per l’Italia, non solo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, me per aumentare la sicurezza di una strada che registra troppi incidenti», dice il presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale Gianluca Falcomer.

«La A4 è diventata un'emergenza nazionale», ha dichiarato il sindaco di Portogruaro Florio Favero.

L’incontro a Roma segue, nei mesi scorsi, la marcia-appello dei primi cittadini e la lettera dei vescovi che invocano maggiore sicurezza in A4.