Nordio a Venezia incontra l'Ordine degli avvocati

«Abbiamo attivato una serie di gruppi di lavoro per distribuire i pochi danari che abbiamo, e un altro per cercare di aumentare i budget per la giustizia, rimodulando i finanziamenti del Pnrr, che sono vincolati». Lo ha detto a Venezia il guardasigillì Carlo Nordio, a margine della riunione degli avvocati del Nordest (video Matteo Tagliapietra/Interpress)

07:59