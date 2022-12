Aeroporto di Venezia, scoperti 16 milioni di denaro nascosto anche grazie al “cash-dog” Josie

Ammonta a oltre 16 milioni di euro il denaro intercettato nel corso di quest'anno dalla Guardia di Finanza e dai funzionari delle Dogane durante i controlli all'aeroporto «Marco Polo» di Venezia. Denunciati 709 passeggeri, un terzo italiani e per il resto quasi esclusivamente extracomunitari, comminate sanzioni per oltre 390.000 euro e sequestrati più di 120.000 euro di valuta.

Le persone denunciate, in alcuni casi veri e propri «corrieri di valuta», hanno tentato di nascondere il denaro utilizzando escamotage fantasiosi, ad esempio nascondendo i contanti tra gli effetti personali, in confezioni di generi alimentari, all'interno di libri o nei calzini e nelle scarpe.

I controlli sono stati eseguite anche grazie all'impiego del «cash-dog» della Gdf Josie, abituato a riconoscere anche a distanza l'odore delle banconote nascoste.

Controlli della Finanza al Marco Polo © Bertolin Matteo

Proprio di recente, sono stati individuati due viaggiatori inglesi, di origini arabe, che partiti da Londra, facevano tappa a Venezia, cercavano di nascondere tra i vestiti e nel bagaglio oltre 155.665 euro. Nei loro confronti è scattato il sequestro del 50% della somma eccedente il limite dei 10.000 euro, con multa pari al 30% della cifra eccedente.

La maggior parte dei trasgressori ha optato per l'oblazione immediata della sanzione, versando la somma direttamente ai funzionari delle Dogane. Di quest'ultima non ha potuto beneficiare, alcuni giorni fa, un cittadino russo proveniente da Istanbul, trovato nuovamente in possesso di contanti per 19.000 euro. Nei suoi confronti si è proceduto quindi al sequestro di 2.700 euro, pari al 30% del denaro eccedente la soglia di 10 mila euro.