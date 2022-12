A Jesolo allestito il Presepe di sassi all’aperto in piazza Milano

Prima di sabbia e poi di ghiaccio, ora anche di pietre e sassi. In piazza Milano al lido di Jesolo è stato inaugurato dal sindaco Christofer De Zotti il presepe di sassi alla sua prima edizione.

L'emozione di Natale con il Presepe di sassi allestito a Jesolo

Lo scultore appassionato di sassi



Opera dello scultore jesolano Sergio Dalla Mora, famoso per le sue grandi opere scolpite nei marmi, è una riproduzione della natività in pietra incorniciata da un magico paesaggio di torri e cinta murarie di grande suggestione.



In piazza Milano, oltre a sindaco e assessori, anche i residenti e titolari delle attività commerciali e pubblici esercizi aperti in questo periodo dell'anno in cui solitamente piazza Milano è più defilata dalle piazze in cui si svolgono gli eventi e appuntamenti natalizi per eccellenza come Sand Nativity o il Villaggio di Natale.

Il villaggio di Natale



Il comitato di piazza Milano ha anche organizzato un piccolo villaggio di Natale con l' albergatrice e animatrice Tania Menazza in prima linea nella realizzazione e promozione.

Casette di legno con prodotti artigianali e enogastronomia per vivacizzare anche questa piazza che era in pole position anche per ospitare la festa di Capodanno, poi organizzata con un po' di rammarico in piazza Kennedy a Jesolo Paese che per la prima volta festeggerà la notte di San Silvestro.