Venezia, camion con l’effige del Duce in Bacino San Marco. Il Pd: «Vergognosa celebrazione del fascismo»

Un camion con l'effige di Mussolini sulle portiere e la scritta “Duce” sul frontale è apparso martedì 13 dicembre a Venezia, posizionato su una chiatta da trasporto, davanti all'hotel Bauer. Il tir, che probabilmente appartiene a un fornitore, è stato notato da molti, veneziani e turisti, proprio per la sua posizione, davanti al celebre hotel e quasi di fronte alla Basilica della Salute.

Venezia, in bacino San Marco appare il camion che inneggia al fascismo

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha avviato accertamenti perché ci potrebbero essere gli estremi per valutare una denuncia per apologia del fascismo.

L'intervento della polizia locale (foto Matteo Tagliapietra/Interpress)

Tra i primi a protestare, la segretaria del Pd di Venezia, Monica Sambo: «Uno sfregio a Venezia che non si comprende come sia potuto accadere… E0 una vergogna inaccettabile e non si capisce come possa avere transitato indisturbato sino a Venezia per poi addirittura essere trasportato sul Canal Grande. Ci aspettiamo che tutte le istituzioni si schierino e intervengano a difesa dell'Italia democratica e antifascista».

«Una vergognosa celebrazione del fascismo e della dittatura in una delle vetrine più famose del mondo, sotto gli occhi di cittadini e turisti»: lo scrive in una nota la deputata del Pd Rachele Scarpa, «Le autorità e le istituzioni devono intervenire immediatamente per rimuovere questo scempio. Serve la condanna di tutti: chi non si dissocia, condivide. Presenterò subito un’interrogazione per capire come sia stata possibile una schifezza del genere».

«Fortissima vicinanza inoltre anche ai lavoratori del Bauer che sono in mobilitazione per vedere garantiti i loro diritti», conclude Scarpa, «Pare che il camion in questione si trovasse lì proprio per i lavori di ristrutturazione dell’hotel, che hanno portato a una chiusura di 30 mesi per la quale vanno assolutamente garantiti adeguati ammortizzatori sociali. Sono loro vicina e pronta a interessarmi del caso se necessario».