Aggressione a Chioggia, morto il pensionato pestato

Non ce l’ha fatta Paolo Marangon, il pensionato di 67 anni di Sottomarina vittima di una aggressione in via Alga nella serata di sabato 10 dicembre. La breve agonia dell’uomo si è conclusa in un letto della Terapia intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Paolo picchiato a sangue senza un motivo. «Mai vista tanta cattiveria, ho paura» DANIELE ZENNARO 13 Dicembre 2022 DANIELE ZENNARO

Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’aggressione: Marangon, dopo aver urtato uscendo di casa per errore un giovane di 26 anni, André Morana, pregiudicato e noto per le risse, si è ritrovato inseguito e colpito da una sberla che lo ha fatto cadere a terra battendo il capo.

Ricoverato tra la vita e la morte prima a Chioggia e poi a Mestre, il 67enne è spirato nonostante i disperati tentativi dei medici di strapparlo a un destino che sin da subito pareva comunque già segnato.

Sabato sera, usciti dall’edificio di via Alga, sulle gradinate del portone d’ingresso, Marangon e una amica hanno trovato seduto un gruppo di ragazzi. Per poter passare, il pensionato ha urtato inavvertitamente uno dei giovani, il 26enne pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per la sua partecipazione a risse, l’ultima delle quali in estate.

Il banale episodio ha scatenato così la terribile violenza da parte del giovane, che ha reagito lasciando partire una sberla violentissima al volto, facendo crollare l’uomo a terra, sotto gli occhi atterriti dell’amica.

Immediati i soccorsi al 67enne e l’arrivo dei carabinieri per l’avvio delle indagini.

I carabinieri hanno posto in stato di fermo Andrè Morana. Per lui l’accusa è ora di omicidio.