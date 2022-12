Niente Mose, acqua alta in piazza San Marco. Ma le barriere salvano la Basilica

Mose abbassato e acqua alta in piazza San Marco, con le barriere appena inaugurate che hanno salvato ancora una volta la Basilica. I 105 centimetri previsti per le 10.45 di oggi, 10 dicembre, dal Centro Maree erano al di sotto della soglia minima dei 110 centimetri necessaria per il sollevamento delle paratoie.

Basilica di San Marco all'asciutto, calca sulle passerelle: lo spettacolo dell'acqua alta a Venezia

Passerelle in azione in Piazza, con i tanti turisti in visita in città per il ponte dell’8 dicembre incuriositi dallo spettacolo dei riflessi dell’acqua a San Marco. Spettacolo che tuttavia sta diventando sempre più raro e che in prospettiva è destinato a scomparire.

Venezia, niente Mose: torna l'acqua alta a San Marco Istantanee dalla piazza allagata per la gioia dei turisti che hanno affollato la città per il ponte dell'Immacolata. C'è chi si avventura con gli stivali usa e getta in acqua e chi dalle passerelle immortala lo spettacolo. I vigili a controllare i flussi, mentre la Basilica resta all'asciutto grazie alle nuove barriere. (foto Marta Buso/Interpress)

Già, perché se ad oggi l’acqua alta riempie San Marco fino e non oltre i 110 centimetri, soglia oltre la quale entra in funzione il Mose, nel prossimo futuro anche questo fenomeno scomparirà.

Sono infatti iniziati i lavori per l’impermeabilizzazione della Piazza destinati a bloccare la marea proprio fino alla soglia dei 110 centimetri