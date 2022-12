Istantanee dalla piazza allagata per la gioia dei turisti che hanno affollato la città per il ponte dell'Immacolata. C'è chi si avventura con gli stivali usa e getta in acqua e chi dalle passerelle immortala lo spettacolo. I vigili a controllare i flussi, mentre la Basilica resta all'asciutto grazie alle nuove barriere. (foto Marta Buso/Interpress)