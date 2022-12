A Natale Venezia risplende. Ecco tutte le idee per regali e tempo libero

Mercatini, feste, iniziative per i bambini. Il Natale si accende in città con un ricco calendario di iniziative tra Venezia e Mestre.

L’albero a San Marco

Brilla in Piazzetta San Marco il grande abete alto quindici metri, fulcro del Natale in laguna, mentre scintillano le luminarie in calle Larga XXII Marzo, campo San Luca, lungo le Mercerie, la Spadaria sino a raggiungere il Ponte di Rialto, Ruga degli Oresi, e poi fino a San Polo e Strada Nuova.

Illuminato anche il sestiere di Castello, con luci in via Garibaldi, in salizada San Francesco e a Sant’Elena.

I mercatini

Una moltitudine di iniziative attende veneziani e turisti fino all’Epifania: dalla pista di pattinaggio su ghiaccio in campo San Polo (fino al 21 febbraio, tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle 11 in poi; dal 12 al 16 l’apertura è dalle 15), ai mercatini fino alle aperture straordinarie e prolungate dei Musei Civici veneziani con le loro collezioni e le mostre, come quella di Anselm Kiefer a Palazzo Ducale fino al 6 gennaio e gli aperitivi sotto le stelle nella caffetteria del Museo Correr.

Spazio dunque ai mercatini: in campo San Maurizio, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre dalle 9 alle 19 si terrà quello dell’Antiquariato, mentre a San Francesco della Vigna, da giovedì 15 a sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 19, il Centro Commerciale Quartierale propone i mercatini natalizi con creazioni artigianali.

I fuochi d’artificio

Ritornano a Capodanno i fuochi d’artificio in Bacino San Marco con lo spettacolo firmato dalla storica ditta di Melara di Rovigo, Parente Fireworks.

La visuale migliore per godere dello spettacolo sarà in prossimità dell’Arsenale e lungo Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri mentre i fuochi non saranno visibili da Piazza e Piazzetta San Marco.

Concerto alla Fenice

Il primo gennaio 2023 si aprirà con il tradizionale Concerto della Fenice, diretto dal Maestro Daniel Harding che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti e dal Coro del Teatro La Fenice.

L’esibizione musicale si chiuderà con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro “Va’ pensiero sull’ali dorate” da Nabucco e il festoso brindisi “Libiam ne’ lieti calici” da La traviata.

Terraferma tra luci ed eventi

Albero e luminarie rendono magica piazza Ferretto a Mestre

Anche nel cuore di Mestre, in Piazza Ferretto, svetta il grande albero naturale, insieme alle luminarie e alle sculture luminose - dal cuore alla stella, dalla carrozza agli animali - che accompagnano visitatori e residenti nello shopping natalizio durante tutte le feste. Installazioni anche nelle varie Municipalità.

Per la gioia dei più piccoli arriva anche il trenino natalizio che scorrazzerà allegramente i bambini per le vie del centro nei giorni di giovedì 8, sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18 (sabato 24 dicembre solo dalle 10.30 alle 13). Piazza Ferretto è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20 fino all’8 gennaio. Pattinaggio e tante iniziative anche in piazza Mercato a Marghera.

Tanta musica

Protagonisti anche qui gli artisti della Fenice insieme al Coro Quodlibet (sabato 10 e domenica 18 dicembre alle ore 17), la Big Vocal Orchestra (mercoledì 28 dicembre alle ore 18), oltre a Jerry Calà accompagnato dalla JerrysuperBand (martedì 20 alle ore 18), il Coro Pueri Cantores del Veneto (lunedì 26 dicembre alle ore 16).

Poi i Neri per Caso (giovedì 29 dicembre alle ore 18), oltre ad un’esibizione sportiva di zumba (domenica 18 dicembre ore 11), lo spettacolo di teatro comico e cabaret Cafè Sconcerto (sabato 17 dicembre alle ore 18), e La Leggenda di Natale (venerdì 23 dicembre alle ore 17) dedicata ai più piccoli.

Il Capodanno in piazza sarà invece all’insegna del rock di Virgin radio con Dj Ringo e compagni.

Artisti di strada e luna park

Babbo Natale e i suoi aiutanti folletti saranno protagonisti di spettacoli itineranti. Le date:giovedì 8 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 10 dicembre dalle 16 alle 19.30, domenica 11 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 17 dalle 16 alle 19.30, domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

Artisti di strada, Mamma Natale, la renna Rudolph sui trampoli, hoola-hoop con effetti di luce e fuoco, le fiabe moderne e antiche.

Al parco Albanese, invece, è di casa il "Natale in Giostra". Fino all'8 gennaio l'area di fronte al teatro del parco ospiterà una quindicina di attrazioni dedicate a bambini e famiglie, oltre ad alcune bancarelle. Il luna park sarà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.

Il mercatino in centro a Mestre

Trentasei casette di legno in centro per il tradizionale mercatino natalizio, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 (fino al 28 dicembre in Piazza Ferretto e via Poerio, fino all’8 gennaio 2023 in via Allegri).

Navette per muoversi

I più grandi possono contare sulle navette di Avm/Actv fino alla vigilia di Natale (domeniche comprese).

Si parcheggia nei quattro parcheggi scambiatori e si arriva in centro senza auto, per non inquinare. Collegati gli scambiatori di Castellana, Terraglio e i due di via Miranese.

A Dolo

Motobabbi Natale a Dolo

È partito ieri con l’allestimento del grande albero vicino al Duomo di San Rocco il Natale a Dolo. Oggi dalle 9 alle 19 ci saranno i mercatini di Natale in piazza Cantiere e spettacolo musicale con la “Banda dei Babbi Natale”.

Martedì alle 18 incontro con Carla Stella “L’Arte di ascoltare. Ti auguro un felice Natale, tesoro. Le più belle lettere di Natale” alla biblioteca Comunale.

Il 16 dicembre alle 17 spettacolo per bambini “Il carretto delle fiabe” in piazzetta Aldo Moro in collaborazione con Arteven. Domenica 18 torneranno i mercatini in piazza Cantiere. Sempre domenica 18 si terrà la Regata dei Babbi Natale sul Naviglio nell’area dell’ex Macello. Il 18, 25, 26 dicembre e 6 gennaio a Sambruson la mostra Presepi.

A Mira

A Mira invece dopo i mercatini di inizio dicembre purtroppo annullati a causa maltempo, è in programma il 15 dicembre uno spettacolo per bambini e famiglie alla biblioteca di Oriago dal titolo” Vera storia di due amanti infelici”.

La giornata di Capodanno a villa dei Leoni a Mira Taglio a partire dalle 17 con repliche successive si terrà lo spettacolo di canti gospel “Ginga e the New Gospel Choir”.

Noale, Scorzè e Martellago

A Noale, domenica alle 15 in piazza Castello ci sarà il concerto di Natale con il Corpo Filarmonico, mentre in centro storico e sul viale di Penelope ci sarà il mercatino di Confcommercio. In questo fine settimana, la sala espositiva di Palazzo della Loggia ospita la tradizionale Mostra del libro: si potrà visitare domani e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

A Cappella di Scorzè, domenica si terrà la seconda edizione podistica Santa Claus Running, una corsa non competitiva per le strade del paese. Si potranno scegliere due percorsi, uno da 4 e l’altro da 11 chilometri. Ritrovo alle 8.45 al Centro Noi, partenza alle 9.30. Iscrizione 5 euro per la sola corsa (gratis sino a 14 anni), 10 euro con incluso il costume di Babbo Natale.

A Olmo, domani alle 10 l’auditorium ospiterà alle 18 la Bottega dei giocattoli. A Martellago, invece, stasera si terrà un momento benefico a favore proprio della parrocchia locale, domenica alle 18, si terrà una conferenza di Cosimo Moretti per parlare della prima guerra mondiale vissuta tra Martellago e Maerne. L’iniziativa tornerà giovedì della prossima settimana. In biblioteca a Salzano è stato acceso l’albero di Natale: gli addobbi sono degli studenti delle scuole elementari. —

