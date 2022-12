Femminicidio di San Stino, il marito in silenzio davanti al giudice. Resta in carcere

Convalidato l’arresto per omicidio volontario e confermato il carcere per Giuseppe Pitteri detto Walter, l'autista di Actv in pensione, 65 anni, reo confesso dell'uccisione a bottigliate il 6 dicembre della moglie Cinzia Luison, parrucchiera di 60 anni con salone a Blessaglia di Pramaggiore, nel loro appartamento di San Stino di Livenza.

Lo ha deciso il gip Monica Biasutti della Procura di Pordenone al termine dell’udienza di convalida dell’arresto. Pitteri è comparso in udienza solo via video dal momento che è risultato positivo al Covid.

L’uxoricida è rimasto in silenzio davanti al magistrato. Il suo legale, l’avvocato Ettore Santin, ha preannunciato che anche nel primo interrogatorio, Pitteri si avvarrà della facoltà di non rispondere.

L’indagine della Procura di Pordenone e dei carabinieri di Portogruaro ha fin qui portato alla luce le tensioni scoppiate in seno alla famiglia per i soldi. L’uomo infatti, con la passione del gioco virata in vizio, era stato affiancato da un amministratore, l’avvocato Marco Busatto, per la gestione dei soldi che spendeva prima nelle slot del paese, poi in bar sempre più lontani da casa per non dare nell’occhio e non farsi riconoscere da familiari e amici.

Spesso era anche a Mestre, dove però i suoi ingressi al Casinò di Tessera risultano sporadici (un paio nel 2018, uno nel 2019 e uno del 2020) perché - stando alle indagini dei carabinieri - preferiva le slot dei bar.

La compagna e le figlie, consapevoli della sua debolezza, avevano quindi deciso di affiancargli un amministratore. Una decisione che però Pitteri, al quale venivano consegnati solo poche centinaia di euro al mese, non riusciva a sopportare, tanto da decidere di rivolgersi ad uno studio legale. Una situazione di difficile gestione in famiglia e che aveva reso più difficili i rapporti tra i due coniugi, tanto che lei aveva confidato ad alcune amiche l’intenzione di lasciarlo.