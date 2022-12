Eccellenze venete, premiati i campioni dell'enogastronomia al Casinò di Venezia

Il Veneto è la punta di diamante del Made in Italy e può crescere ancora sensibilizzando il grande pubblico e difendendo le nostre specificità ed eccellenze. Al Casinò di Venezia la premiazione dei migliori, nell'ambito del Festival della Cucina Veneta 2022. Secondo l'ultimo Rapporto Ismea Qualivita, il Veneto è al primo posto in Italia per valore economico del sistema delle DOP/ IGPcon oltre 4,8 miliardi di euro raggiunti nel 2021, in crescita significativa sul 2020 (+28%)



