I fondali dell’Alto Adriatico che non ti aspetti: le meraviglie nel concorso fotosub “Trofeo Tegnùe”

Le meraviglie dei fondali dell’Alto Adriatico protagoniste del decimo concorso fotosub “Trofeo Tegnùe”, le cui premiazioni si sono tenute all’auditorium San Nicolò di Chioggia, gremito per l’occasione.

Due le categorie, Affermati e Esordienti, ciascuna con tre classificati, e alcune menzioni speciali.

Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria Affermati, Stefano Scortegagna, con un primo piano di un cavalluccio marino, giudicato dalla commissione “un’interpretazione essenziale e intensa, composizione equilibrata che consente all’osservatore di godere i dettagli di una piacevole prospettiva”. Secondo premio per gli Affermati a Andrea Michelutti, terzo a Adriano Marchiori.

Primo premio per gli Esordienti a Riccardo Fiorin per “uno scatto forte e delicato che richiama la vivacità dei fuochi d’artificio. Ottima resa cromatica, luce e composizione molto equilibrati”. Secondo premio per gli Esordienti a Stefano Minio, terzo a Irena Frkovic.

Le foto vincitrici o degne di menzione sono state proiettate con intermezzi musicali al pianoforte del maestro Giovanni Polloni. La premiazione è stata anche occasione per il presidente dell’associazione Tegnùe onlus, Piero Mescalchin, per stilare un bilancio delle attività e delle prospettive nel ventennale dell’associazione.