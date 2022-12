Femminicidio di San Stino, il sindaco Matteo Cappelletto: "Una famiglia normale"

Le prime parole del sindaco di San Stino di Livenza Matteo Cappelletto all'esterno dell'appartamento in corso del Donatore dove Walter Pitteri, 65 anni, ha ucciso la moglie Cinzia Luison, 60 anni. "Una famiglia come tante, non ci era arrivato alcun segnale preoccupante". (video Vianello)

02:31