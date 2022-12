Marco e Gloria, la tragedia di Londra diventa un musical ed emoziona

Applausi a scena aperta, emozioni, lacrime. Tutto questo è stato il musical su Marco Gottardi e Gloria Trevisan, dal titolo “Gloria e Marco, una storia d'amore”, messo in scena per la prima volta sabato sera, al teatro Romano Pascutto di San Stino di Livenza, la città di Marco, dalla compagnia teatrale di Treviso, Gli Apostrofi. Continua in qualche modo sul palco, dunque, la storia d'amore tra i due architetti, morti a Londra nel 2017 a seguito dell'incendio della Grenfell Tower in cui vivevano. Regia di Fabio Verducci

04:38