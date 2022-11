Proteggere le barene della laguna con le fascine di legno, per salvare Venezia assieme ai pescatori

Partire dal basso. Anzi da sotto il livello dell’acqua. Perché è qui che affondano le loro radici delle piante che “reggono” un bel po’ della laguna di Venezia, quella parte maggioritaria formata di barene, isolotti di fango che hanno un’altezza tra i 20 e i 50 centimetri sul livello del mare e che periodicamente vengono sommersi dall’alta marea. Sono delle piante che amano l’acqua salata che crescono sui bordi delle barene e con radici molto lunghe che difendono le barene dall’erosione. E indirettamente difendono anche Venezia, perché se il centro storico non fosse circondati di barene verrebbe colpito da onde alte tre metri che devasterebbero la città.

Se quindi si vuole salvaguardare Venezia e la sua laguna bisogna proprio “partire dal basso” dalla ricostruzione delle barene che stanno scomparendo.

IL PERICOLO

I dati scientifici sono chiari: le barene stanno lentamente sparendo. La superficie di laguna coperta da barene è diminuita di più del 70% nell’ultimo secolo, a causa di un processo di erosione diffusa in corso in tutta la laguna. L’erosione delle barene non è solamente causata da processi naturali, come le onde generate dal vento, ma in gran parte dall’uomo.

I sedimenti rimessi in sospensione nel canale dell'aeroporto, il più trafficato dai taxi acquei

La deviazione dei fiumi al di fuori della laguna da parte della Serenissima ha ridotto la quantità di sedimenti che possono riformare le barene. La realizzazione dei moli alle bocche di porto e lo scavo di profondi canali navigabili per le grandi navi commerciali e turistiche hanno modificato il sistema delle correnti in laguna aumentando la perdita di sedimenti in mare.

I sedimenti espulsi dal canale dei moli foranei alle bocche di porto del Lido

La grande velocità di alcune imbarcazioni, come i taxi, e alcune tecniche di pesca delle vongole che arano il fondale lagunare risospendono i sedimenti che poi finiscono in Adriatico. Inoltre l’innalzamento del livello del mare e la subsidenza del suolo minacciano di sommergere le barene. Come si vede da questo schema la laguna è sempre più profonda: la sua profondità media è passata da -30 centimetri a -50 in meno di 50 anni.

Il progetto Life Vimine mira a prevenire l’erosione tramite la realizzazione di piccoli interventi diffusi di ingegneria naturalistica con materiali biodegradabili e a basso impatto ambientale, garantendo un ruolo chiave alle fasi di pianificazione, monitoraggio e manutenzione.

L’idea è quella di ricostruire la parte esterna delle barene, cioè la parte leggermente più alta che, se distrutta dalle onde fa scomparire tutto il fango nell’acqua, fango che poi sarà portato via dalle correnti dei grandi canali navigabili e perduto per sempre.

Se infatti noi afferriamo una manciata di terra di barena e mettiamo la mano in acqua, nel giro di pochi secondi non resterà nulla. I sedimenti scompariranno. Quello che permette alla barena di sopravvivere è proprio questo “muro” rialzato tenuto insieme dalle radici delle piante.

IL PROGETTO

Il progetto, spiegato in soldoni, prevede di usare un materiale ecocompatibile come le fascine dalle potature d’albero tenute insieme da una rete di fibre naturali, per difendere le rive delle barene, permettere così alle piante di reinsediarsi dove il bordo era stato distrutto e ricostruire la “cinta” che permetterà alla barena di svolgere la sua funzione.

Che non è solo quella di proteggere Venezia e le isole maggiori dalle onde, ma di rendere la laguna veneta ciò che è, il più grande complesso lagunare del Mediterraneo, uno tra i più grandi al mondo.

Un intervento di ricostruzione dei contorni delle barene con fascine trattenute da reti in fibra naturale e poi affondate nel fango

Inoltre grazie alle barene possono vivere centinaia di migliaia di uccelli, migratori e non. E sempre grazie alle barene molte specie di pesci possono riprodursi, non a caso la laguna di Venezia è considerata una nursery dai pescatori di mare.

In realtà il progetto è molto più complesso: una vera e propria opera di ingegneria idraulica e non a caso è stato preparato dagli ingegneri idraulici dell’Università di Padova.

Difendere la laguna di Venezia con metodi naturali. "Ecco come facciamo e perché"

La sua particolarità, che ne hanno fatto un lavoro efficace ed efficiente, è stato quello di intervenire a livello totalmente locale. Locali sono le soluzioni adottate: ecologiche e reversibili permettono alla marea di entrare nella barena senza allargare ancora di più i buchi formati dal moto ondoso. Locali sono i materiali: le fascine sono date da Consorzio di Bonifica Acque Risorgive o l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi del Comune di Venezia. Locali sono le reti che trattengono le potature. Locale è la mente del progetto, che è l’Università di Padova, e in particolare la facoltà d’Ingegneria. Ma soprattutto locale è la manodopera.

I PROTAGONISTI

“Forse il particolare di maggiore forza – spiega l’Ingegnere Alberto Barausse, che è professore di Ecologia all’Università di Padova – Siamo cioè riusciti a coinvolgere nel progetto i pescatori di Burano, in particolare i moecanti e quelli delle reti da posta, due tipi di pesca molto faticosi”.

“Sono stati una forza per motivi economici e pratici – continua il prof. Barausse – perché hanno il know how, cioè sapevano come fare e come muoversi. Sono già sul posto evitando che operai da Padova arrivino a Venezia, prendano una barca e siano sul posto dopo ore. Sono le vere “sentinelle” dei lavori svolti. Se ad esempio vedono che una falla si riapre possono intervenire subito, con velocità e competenza”.

La barena si è riformata e i pescatori di Burano provvedono alla manutenzione dei nuovi marginamenti

Ma non solo. “Se poi calcoliamo che su ogni euro speso 70 centesimi sono andati ai pescatori ecco che capiamo come questo progetto ha creato un serio legame tra la difesa della laguna e le sue maestranze, cioè professioni che si sono formate in centinaia di anni – conclude Barausse – Sono stati proprio i pescatori a segnalarci nuovi ambiti d’intervento e a chiedere che il progetto riprendesse non appena si sono accorti con mano dei risultati ottenuti nella difesa del loro ambiente di lavoro”.

Questo particolare e l’enorme lavoro svolto nelle scuole hanno permesso di classificare il progetto Life Vimine come un completo successo.

IL FUTURO

Ora Life Vimine riprende con nuove zone d’intervento e soprattutto l’uso del sistema delle fascine usato per costruire anche difese attive, come piccole dighe in grado di cambiare microcorrenti, formate dai canali industriali, dannose per la difesa lagunare.

Con una zona d’ombra: un progetto come questo può dare risultati se tutto il sistema si muovo in un’ottica di salvaguardia.

“Sì, se non fermiamo lo scavo di altri canali – spiega Barausse - la loro ricalibratura a quote sempre maggiori e se non pensiamo a una soluzione per arginare l’azione dei moli delle bocche di porto, cioè veri e propri cannoni che sparano lontano i sedimenti, allora questo progetto piccolo, poco costoso e partito dal basso, non sarà sufficiente. Ma l’importante è che sia partito, per dimostrare che è dal basso che un territorio si difende”.