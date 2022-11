Otto milioni di euro di falsi Made in Italy: la Finanza di Portogruaro sequestra 75 mila capi di abbigliamento contraffatti

Prodotti in Bulgaria, Albania e Tunisia, venivano spacciati come realizzati in Italia ed erano destinati a una nota azienda di moda del Bresciano. Il sequestro nella stazione dell’A 4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Sei denunciati