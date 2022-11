Capodanno a Jesolo, si balla in piazza Kennedy con Radio Piterpan e Bella & Monella. Poi i fuochi

Uno dei simboli della movida estiva jesolana diventa il palco per augurare un grande 2023. Piazza Kennedy a Jesolo ospita lo spettacolo della notte di Capodanno con Radio Piterpan e Radio Bellla & Monella. Le due top radio insieme per una festa carica di musica e di energia.

Trapelano già i primi pezzetti del puzzle che comporrà il quadro completo della notte jesolana del 31 dicembre. In attesa di conoscere la lista dei nomi che animeranno e brinderanno al nuovo anno, per ora si sa che luci e watt di musica e la speciale scenografia si accenderanno alle 22 con l'Italiana Band che metterà hit dal vivo, aspettando il countdown per stappare lo spumante, intervallate con i dj e gli speaker delle due squadre radiofoniche pronte a salire sul palco al gran completo.

La locandina della grande festa in piazza Kennedy a Jesolo

Allo scoccare del 2023, si sentirà il primo tuono in cielo, segnale del via allo spettacolo pirotecnico sul mare.

Fortemente voluta dall’amministrazione comunale della città di Jesolo, sarà una notte tutta da cantare quella di Bellla & Monella e Piterpan. L'appuntamento di piazza Kennedy è gratuito, con inizio alle 22.