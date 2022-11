Elisa a Jesolo per il Concerto di fine anno

Elisa, cantante, musicista e produttrice musicale, sarà la protagonista del “Concerto di fine anno”, in programma il prossimo sabato 31 dicembre al Palazzo del Turismo di Jesolo.

Il live avrà inizio alle 22, per terminare con il brindisi di mezzanotte, con Elisa sul palco a salutare, assieme al pubblico, l’arrivo del 2023. Ad accompagnare la cantautrice monfalconese ci sarà la sua inseparabile band, con la quale presenterà una scaletta fatta di tutti i grandi successi di oltre 25 anni di strepitosa carriera.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita in presale per il fan club dalle 11 di mercoledì 23 novembre e in vendita generale dalle 11 di giovedì 24 novembre sul circuito Ticketone.

Tutte le informazioni su www.azalea.it .

«Siamo lieti e orgogliosi di ospitare nella nostra città il concerto di una grandissima artista come Elisa», dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti e l'assessore al Turismo, Alberto Maschio. «In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per presentare a residenti e ospiti una città magica per queste festività, che ci auguriamo segnino il cambio di passo dopo alcuni anni complessi. Senza ombra di dubbio, questo evento arricchisce il palinsesto soprattutto dal punto di vista qualitativo e sostiene ulteriormente il suo carattere internazionale. Elisa saprà incantare e attrarre, come sempre, contribuendo a rendere il periodo delle festività a Jesolo ancora più speciale».

Il successo discografico arriva per Elisa (monfalconese classe 1977) a diciannove anni con l'album in studio d'esordio “Pipes & Flowers”, ma la notorietà al grande pubblico giunge quattro anni più tardi grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con il brano “Luce (tramonti a nord est)”.

In venticinque anni di carriera, dopo la realizzazione di undici album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatré singoli e altrettanti video musicali, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America.

Nelle classifiche di vendita italiane e internazionali, ha raggiunto dieci volte la top ten con i suoi album, conquistando quattro volte la prima posizione, mentre per quanto riguarda i singoli, ha raggiunto la top-ten sedici volte, con sei numeri uno, guadagnando complessivamente un disco di diamante, un disco multiplatino (come membro del gruppo Artisti Uniti per l'Abruzzo), quarantaquattro dischi di platino e nove dischi d'oro.

Del 2022 la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “O forse sei tu”, che le vale il secondo posto; in Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale.

Nel 2013 il brano “Ancora qui”, colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha fatto parte delle settantacinque canzoni candidate all'Oscar alla miglior canzone originale.

Nei prossimi giorni prenderà il via da Trieste con due date sold out il suo nuovo tour “An Intimate Night”, con il quale sarà protagonista nei teatri delle principali città italiane assieme al pianista e compositore Durdust. Fra gli ultimi progetti live dell’artista troviamo anche il “Back to the Future Live Tour”, che ha visto unire la musica alla sensibilizzazione ambientale ottenendo una lunga serie di sold out in tutta la penisola. Ora l’artista annuncia un nuovo importante appuntamento, quello con il “Concerto di fine anno” a Jesolo, notizia che farà felici i tantissimi fan dell’artista.

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo tanche quelli di Alessandra Amoroso (26 novembre), lo Jesolo Punk Festival con Dropkick Murphys, Pennywise e The Rumjacks (5 febbraio 2023), Ermal Meta (25 febbraio 2023), Queen Extravaganza (21 aprile 2023) e Eros Ramazzotti (28 aprile 2023).