Treno blocca sul ponte della Libertà a Venezia, passeggeri intrappolati per ore

Pomeriggio di autentica passione per i passeggeri del treno 16779 da Treviso centrale a Venezia, viaggio che di solito dura una quarantina di minuti. In centinaia sono rimasti bloccati sul ponte ferroviario dalle 13 alle 17.46 per un guasto sulla linea elettrica. Quattro ore e mezza fermi sui binari nell’incertezza, mentre fuori dai finestrini, battuti dalla pioggia incessante, i tecnici delle Ferrovie cercavano di risolvere il danno, conseguenza del maltempo, che ha fortemente rallentato tutto il nodo di Venezia. Ecco il video

01:13