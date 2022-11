E' crollato per il maltempo il pino pericolante di via Bafile a Jesolo

Pino crollato in via Bafile stasera intorno alle 19.30. All' altezza di piazza Trieste l' albero si è sradicato per il forte vento di bora ed è crollato su una Volkswagen Golf in sosta schiacciandola per poi appoggiarsi all'edificio di fronte. Danni anche a un tubo dell' acquedotto che ha allagato tutta la zona tra via Bafile e la piazza. Sul posto I pompieri e la polizia locale hanno chiuso la via. Arrivato anche il sindaco Christofer De Zotti e il consigliere regionale Lucas Pavanetto. Giovanni Cagnassi

00:26