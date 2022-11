Venezia, per martedì prevista un’acqua alta eccezionale da 150-165 centimetri. Mose pronto ad alzarsi

Dopo il sole di domenica e il tempo sostanzialmente stabile previsto per oggi, lunedì, martedì è attesa un’acqua alta compresa tra i 150 e i 165 centimetri e che vedrà entrare in azione il Mose. Nella notte tra il 21 e il 22, infatti, una perturbazione investirà tutto l’Adriatico, con forti venti (previsto uno scirocco fino a 80 chilometri all’ora) che dovrebbero creare non pochi problemi e saranno determinanti per l’innalzamento della marea. La Protezione civile del Comune, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, ha diramato un’allerta maltempo per la giornata di domani per probabili precipitazioni a carattere di rovescio e possibili temporali. Oggi è prevista la riunione di un altro tavolo tecnico per aggiornare le previsioni dell’acqua alta.

Sempre domani, con l’attivazione del Mose, la città resterà all’asciutto mentre la Basilica di San Marco già da qualche giorno è al sicuro grazie alle barriere trasparenti che la circondano isolandola dall’acqua, inaugurate ufficialmente sabato alla presenza del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini.

Ministro e autorità si sono ritrovati a camminare sui masegni asciutti mentre pochi metri più in là, oltre le barriere di cristallo, l’acqua ha raggiunto il 94 centimetri e i turisti si sono arrangiati camminando sulle passerelle o indossando stivali usa e getta. Un intervento, quello della Basilica di San Marco, durato anni e costato circa 3, 5 milioni di euro in attesa che l’intera insula marciana sia protetta dalle acque alte, anche se per completare i lavori della messa all’asciutto dell’area saranno necessari almeno tre anni.

Sicuramente le barriere trasparenti serviranno nella mattinata di oggi, quando sono previsti cento centimetri alle 8. 40, troppo pochi per azionare il Mose, che viene alzato sopra i 110 centimetri, ma sufficienti ad allagare buona parte della Piazza. I serata, alle 21. 30, sono previsti altri 95-100 centimetri. Ora tutta l’attenzione è rivolta a martedì, con una previsione di marea che potrebbe raggiungere i 160 centimetri, la più alta dall’inizio dell’autunno.