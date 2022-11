Venezia, un progetto per recuperare i relitti di barche abbandonate in laguna

Venezia Lagoon Plastic Free con la consulta di San Giuliano e con l’aiuto del Quartiere Pertini che ha prestato un Generatore per azionare la Pompa, hanno messo in atto la prima azione concreta di “liberazione” della gronda lagunare dai troppi relitti di barche abbandonate. Tra i rifiuti abbandonati di provenienza locale si annoverano le “ghost boats”, relitti di imbarcazioni in vetroresina o in legno vetroresinato, non registrate ed abbandonate lungo le secche, i corsi d’acqua ed i canali della laguna di Venezia. Giacciono affondate o arenate da lungo tempo, in luoghi spesso difficilmente raggiungibili.

